Man dea nei ynsidint mei plysje yn Nijhoarne

Op it momint dat de plysjes oankamen en mei de man yn de auto yn petear woene, joech de man gas en ried fuort. Dêrby rekke in plysjeman ferwûne. Der ûntstie neffens de plysje in situaasje wêrtroch it needsaaklik wie om te sjitten.

De auto kaam tsjin in gebou ta stilstân en fleach yn de brân. De bestjoerder wie ferwûne. De plysjes ha noch help ferliend, mar koene net foarkomme dat de man ferstoar.

De plysje siket út wat der krekt bard is. De helptsjinsten rukten manmachtich út, derby is ek in traumahely ynset. De ferwûne plysjeman is nei it sikehûs brocht.