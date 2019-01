Dizze Friezen stean op de nije coldcasekalinder

121 tips binnen krigen

By it coldcaseteam Noord-Nederland binne der yn de ôfrûne twa jier troch de kalinder 121 tips binnenkaam by de plysje, Ria van der Veen is no al fiif jier sjef fan it coldcaseteam Noard-Nederlân en seit dat de kalinder is wichtich foar har wurk. "Der komme troch de kalinder in soad tips binnen. Net alle tips kinne wy wat mei, mar it is moai meinaam."