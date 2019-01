Ljouwerter wethâlder oerlibbet soarchdebat, mar fertrouwen is fier te sykjen

Van Gelder moast him yn in ekstra riedsgearkomste ferantwurdzje oer de brief dy't hy ferline wike stjoerde, oer de oanpassingen fan syn plannen. It debat wie oanfrege troch fraksjefoarsitter Gijs Jacobse fan Gemeentebelangen. Jacobse wie hurd yn syn oardiel oer de wethâlder. It fertrouwen is foar in grut part fuort en moat opnij opboud wurde. Jacobse wol dan ek in oare hâlding sjen fan Van Gelder. "Op deze manier kunnen we niet verder met deze wethouder. We willen echt een ander optreden zien."

Hâlding fan wethâlder

Jacobse doelt op de hâlding fan Van Gelder by it debat foar de krystdagen. Doe joech de wethâlder somtiden gjin antwurd op fragen fan riedsleden en like it dat de wethâlder alle krityk negearre. "Dat heeft geleid tot veel ergernis", sa sei Jacobse.

Lutz Jacobi, fraksjefoarsitter fan de PvdA, is it dêr mei iens. Se sjocht dat it fertrouwen fuort is yn de wethâlder mar wol him wol de kâns jaan it werom te winnen. Jacobi wol dat der 'strakke sturing' komt op it meitsjen fan in goed plan. Se wol dat Van Gelder dêrby help siket fan in eksterne 'kwartiermaker'. "Iemand die naast de wethouder zit en zorgt voor een strakke sturing", sa fynt Jacobi.