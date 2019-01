FIDEO: Bylden fan trein dy't frachtwein ramde yn Ljouwert

It ûngelok mei de trein fan Arriva, dy't freedtejûn in frachtwein oanried yn Ljouwert, is fêstlein troch in kamera. Bylden fan it ûngelok binne op ynternet te sjen. Ut de ûndersteande fideo docht bliken dat de frachtwein stil stie op it spoar doe't de trein der tsjinoan ried. De oanriding barde yn 'e omjouwing fan de befeilige spoaroergong op de Pieter Stuyvesantwei, by it terrein fan FrieslandCampina.