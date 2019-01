Basketballers Aris ûnderút tsjin koprinner Leiden

De Ljouwerters begûnen goed oan it duel en kamen ta in foarsprong fan 6-9. Dêrnei liet Leiden sjen wêrom't de ploech koprinner is yn de basketbalkompetysje. Nei it earste kwart stie der in tuskenstân fan 31-18 op it skoareboerd. By it skoft like Aris werom te kommen, mar it ferskil bleau noch altyd rom tsien punten.

Nei rêst rûn Leiden fierder út nei 70-52. Ek yn it lêste part fan de wedstriid slagge Aris der net yn om tichter by Leiden te kommen. De thúsploech wûn dêrom úteinlik mei 96-75.

Takom snein spilet Aris in thúswedstriid tsjin Donar út Grins.