Aksjegroep protestearret by ynformaasjejûn oer gaswinning Blije

"We zien dat, door de plannen om in Groningen fors de gasboringen te minderen, met name in Friesland het aantal boorlocaties toeneemt. Dat staat haaks op het landelijke beleid om juist de CO2-uitstoot en gaswinning te verminderen", aldus Machiel Aarten. De man sit foar de SP ek yn de steaten, mar is hjir net yn politike funksje. "Ik zit inderdaad in de Staten namens de SP, maar ik sta hier namens de werkgroep." Aarten dielde bûten flyers út oan alle besikers fan de ynformaasjejûn.