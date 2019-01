Plovdiv yn Bulgarije is dit jier Kulturele Haadstêd fan Europa. It motto is 'Zajedno', dat stiet foar 'Together'. Ferslachjouwer Onno Falkena wie by de iepening ôfrûne wykein. Hy makket der in dokumintêre oer. Yn Fryslân Hjoed fertelt oer syn reis en wat er yn Plovdiv sjoen hat.