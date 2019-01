Hûndertste promoasje by Wetsus yn Ljouwert

De earste promoasje wie yn 2005. Yn de ôfrûne perioade ha ûndersikers fan 23 universiteiten lykas Wageningen Universiteit, de Technische Universiteiten fan Delft en Eindhoven en de Ryksuniversiteit fan Grins harren promoasje-ûndersyk dien by Wetsus.

Direkteur Johannes Boonstra fan Wetsus is optein oer de hûndertste promoasje. Wetsus is in begryp yn de wittenskiplike wrâld. Yn de hiele wrâld witte de minsken dat Ljouwert it sintrum is fan wettertechnology.

De ûndersiken leverje de Fryske ekonomy úteinlik ekstra banen op. Boonstra hopet en tinkt dat it tal promoasjes de kommende jierren trochsette sil. Hy ferwachtet oer in pear jier al de 150ste promoasje.