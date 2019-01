Crone slút growshop oan it Zuidvliet yn Ljouwert

De boargemaster hat it foech om in winkel te sluten, as de iepenbiere oarder en de feilichheid yn gefaar binne. De gemeente hat de sluting woansdei bekend makke.

It is de twadde sluting fan de boargemaster yn it nije jier. Op 3 jannewaris waarden troch Crone twa wenningen sletten, oan de Antillenweg en de Roptastate. Dêr wie kokaïne fûn en der waard in himpkwekerij oantroffen.