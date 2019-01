De finzenis bliuwt yn bedriuw. Om alle 250 finzenen in plakje te jaan, moatte hast 140 fan harren in sel diele. Der is ekstra befeiliging om't de kâns op ynsidinten yn in twapersoanssel grutter is. Finzenen dy't frijwillich op ien sel wolle, wurde beleanne., Sy hoege foar de hier fan de telefyzje neat te beteljen.