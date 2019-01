HEA! Havenmaster Twellingea fart mei minyskipkes

It is in bysûnderheid op it wetter as je havenmaster Arie de Jong farren sjogge yn syn miniatuerskip. Sa'n tritich farrende miniatueren hat Arie de Jong de lêste jierren al makke. Jierrenlang fear De Jong yn de binnenfeart, mar no is er kaptein fan in minyskipke. "Je moet klein beginnen, hè", laket De Jong.