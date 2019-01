Stertil wie by de resepsje fan de kening: "Bijzondere ervaring om mee te maken"

It keninklik pear ûntfangt op dizze jierlikse tradysje altyd inkele hûnderten gasten út de polityk en ferskate sektoaren fan de Nederlânske mienskip.

Hoe wie de moeting?

"Je naam wordt afgeroepen en het bedrijf en de functie, zodat de koning en koningin weten wie je bent en dan loop je naar ze toe om een hand te geven", fertelt Ulbe Bijlsma.

"Er is geen gelegenheid om te praten op dat moment. Later wel, en ik heb het geluk gehad te mogen spreken met de koning, met vier andere collega-directeuren. Hij vroeg hoe het ging met innovatie en of we ook problemen hadden om technisch personeel te krijgen, of dat in onze regio ook speelde. Hij was heel geïnteresseerd, open en wist waar hij over sprak. Het was een prachtige ervaring."

Bijlsma koe ek goed netwurkje om't der ek tal fan oare bedriuwen en politisy wienen. "Ik heb onder andere met commissaris Brok gesproken en direct van de gelegenheid gebruikt gemaakt om hem uit te nodigen bij ons bedrijf. Ik hoop dat we binnenkort de afspraak kunnen maken."

Wêrom is Stertil keazen?

"Die vraag heb ik zelf ook gesteld, maar daar bleven ze een beetje vaag over. Dat willen ze niet verklappen, denk ik. Er is gekeken naar grote en kleine bedrijven, verdeeld over de regio verdeeld. Ik ben trots dat we gekozen zijn."

It kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân wie ek oanwêzich.