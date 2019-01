Awards foar Into The Great Wide Open en Asteriks op Popgala Noord

Asteriks krige de priis omdat it poadium neffens de sjuery sels de jongere generaasje opsiket. Into The Great Wide Open waard útroppen ta bêste festival fanwegen 'it magyske plak' dêr't it festival holden wurdt.

Popkultuer yn it Noarden

It wie foar it earst dat it Popgala Noord holden waard. It gala fûn plak yn it Grand Theatre yn Grins op de jûn foardat it festival Eurosonic Noorderslag úteinset. It gala is in awardshow foar popkultuer yn it Noarden. Njonken prizen foar bêste festival en poadium waarden ek awards útrikt oan it bêste talint, technyske leveransier, ynnovaasje en artyst.

Fryske artysten foelen net yn de prizen. De Grinzer rapper Kraantje Pappie krige de award foar bêste artyst; singer-songwriter Isa Zwart út Emmen dy foar bêste talint. De publykspriis 'kollega van het jier' wie foar Asteriks-baas Koen Haringa.