Digitalisearring fan Fryske argiven giet net sa rap as hope

"Ek al hast de scans, dan hast noch net de goede kontekstynformaasje. Allinnich ast dat op goed nivo hast, kinst it online sette. We moatte no yn de folgjende faze enoarm ynvestearje yn de kwaliteit fan de ynformaasje oer dy digitale objekten."

Privacy

Privacy en auteursrjochten binne ek in grutte útdaging. "Wy hawwe sa'n 15.000 Fryske literatuertitels. It is lêstich om de rjochten op it publisearjen fan romans, gedichten, ensfh. te krijen", fertelt Looper. Dêrom begjinne se no mei al it rjochtefrije materiaal.

It argivearjen giet dus net sa rap as de ynstânsjes wolle soene. "We tinke dat mei ynternet alles tagonklik en iepen wurdt, mar it iennichste dat der bart yn Europa is dat alles sletten wurdt, fanwege de privacywetjouwing", ferfolget Looper.