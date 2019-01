Sjinkie Knegt mei fan de Intensive Care ôf

Syn earstegraads brânwûnen genêze goed. Der is lykwols noch neat te sizzen oer syn slimmere brânwûnen. Dêr wurdt pas oer twa wiken mear oer dúdlik. Dan heart hy oft hy in operaasje en in hûdtransplantaasje nedich hat. At dat net it gefal is, kin hy gau wer nei hûs.

Knegt is tige posityf oer syn genêzing en hat foar himsels it doel steld om it begjin fan it folgjende seizoen wer mei te meitsjen. Dat begjint ûngefear yn oktober.