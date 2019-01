Partij voor de Dieren en GrienLinks wolle kontenerôffal skiede fan oar ôffal

De fraksjes fan de Partij voor de Dieren en GrienLinks yn Provinsjale Steaten wolle dat it oanspielde ôffal nei de kontenerramp sa gau as mooglik skieden wurdt fan it oare ôffal en, as it mooglik is, recycle wurdt. Op it stuit wurdt it ôffal noch ferbrând troch de REC yn Harns. De partijen freegje it kolleezje fan Deputearre Steaten oft dy ôffalferbrâner wol geskikt is om it pypskom út it kontenerôffal te ferbrânen.