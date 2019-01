Politikus Anja Haga docht plestik yn de ban

Haga hat op it ynternet fuortendaliks ynslein foar har plestikfrije libben. Sa hat se deodorant kocht dy't ferkocht wurdt yn in potsje. Skearsjippe en shampoo yn in ferantwurde ferpakking. Toskboarstels binne fan bamboe en de hierkes binne biologysk ôfbrekber. "Ik ha pasta en rys yn linnen pûden kocht. Yn de supermerk sit dat fansels ek yn plestik. Ek ôfwaskmiddel ha ik yn biologysk ôfbrekbere ferpakking kocht."

Foar har man hat se in skearmeske fan rustfrij stiel kocht. De famylje Haga freget him wol ôf wêr't se no oan begûn binne. "We sette no troch. We hawwe no ûngefear ien jiskepûde per wike mei ús allen. Aanst hawwe we dan minimaal de helte dêrfan."

Lytse stapkes wurde grutte stappen

De feedback fan freonen en famylje is posityf. Guon sjogge in plestikfrij libben ek wol sitten. "At eltsenien in lyts bytsje neitinkt oer plestik, kinne we mei-inoar hiele grutte stappen sette. Alle lytse stapkes binne mei-inoar grutte stappen."