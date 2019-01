Finylplatefabryk draait in jier letter yn Ljouwert: hoe populêr is it 'swarte goud'?

'Pure klanken'

Deepgrooves hat no 500 projekten dien, foar sawol bekende artysten sa as Jan Smit as lokale muzikanten. Se binne der foar de artyst om de hoeke as wrâldwiid. Troch it sukses fan it platefabryk moatte artysten wol geduld ha.

Der sit in wachttiid fan wiken op foardat de platen parse wurde kinne. Mar dan hast ek wat, neffens Roorda. "Een vinylplaat opzetten, de naald erop, het gevoel ervan, een mooi diep geluid en die pure klanten. Ja, dat maakt vinyl zo mooi".