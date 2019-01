Europeeske Kommisje ferbiedt ôfsjitten skriezen yn Frankryk

Europa kin Frankryk boetes of twangsommen oplizze, mocht it lân de Europeeske fûgelrjochtline net folgje. Dat is in tafaller foar it Bûn fan Fryske Fûgelwachten (BFVW). It stekt dy organisaasje dat der yn Nederlân in soad jild stutsen wurdt yn it beskermjen fan skriezen, wylst se yn Frankryk fûgelfrij driigje te wurden. Sa'n opstelling is net te rymjen mei de Nederlânske ynspannings.

"Dweile mei de kraan iepen"

It BFVW begûn ferline jier dêrom in petysje tsjin de jacht op greidefûgels. Dy hat no 10.509 ûndertekenings. "It is fansels dweile mei de kraan iepen", seit Rendert Algra, fan it bûn. "Wy dogge hjir alles om de skries en oare kwetsbere greidefûgels te beskermjen en dan sjogge je dat it resultaat yn it bûtenlân letterlik fuortknald wurdt."