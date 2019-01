Nije filmbylden fan dichter Obe Postma ûntdutsen by digitalisearring

"It is in bysûnder fragmint", fertelt Syds Wiersma fan it Fries Film Archief. "Op it fragmint is te sjen dat er mei keninginne Juliana praat, dy't foar it 100-jierrich bestean fan de Maatschappij van Landbouw yn Ljouwert wie."

Hee, dat is Obe!

"By it beskriuwen fan de digitalisearre films rôp in kollega ynienen; hee, dat is Obe! Dat we bewegend byld fan him hawwe, is frij seldsum. Earder wie al in koart fragmint fan him fûn by in Gysbert Japicx-útrikking, mar dit is folle wiidweidiger."