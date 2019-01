Brânwacht skampt auto's yn Ljouwert; bewenner wol syn hûs net út

De brânwacht waard tiisdeitemiddei alarmearre foar in wenningbrân oan de Gerard Doustraat yn Ljouwert. Om by de brân te kommen, moast de brânwachtwein troch in smelle strjitte ride dêr't oan beide kanten auto's stiene. Dat paste krekt net, wêrtroch't de brânwacht gjin oare kar hie as de auto's skampe.