Tillster bedriuw Stertil útnûge foar nijjiersresepsje fan keninklik pear

It kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân is ek oanwêzich. Ut namme fan de Stertil Group is CEO Ulbe Bijlsma oanwêzich.

It bedriuw, dat produkten makket foar de transportwrâld, is ûtnûge omdat dit jier keazen is foar fertsjintwurdigers út de Nederlânske 'maakindustrie'.

Stertil sjocht de útnûging fan de nijjiersresepsje as in stik erkenning foar it wurk dat se dogge en se binne grutsk dat se der by wêze meie.