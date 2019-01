Boskwachters út Flevolân helpe mei om Flylanner dunen skjin te meitsjen

It giet om boskwachters út Almere, Kuinderbos en Zeewolde, mar ek frijwilligers. Mei boskwachters fan it eilân derby sels binne no fyftjin minsken aktyf oan it opromjen. In gemeente yn Flevolân hat ôffalgripers meijûn oan de ploech.

Der is al in grutte karre fol by elkoar socht. It giet benammen om ferpakkingsmateriaal en lyts plastic. Foaral it grutte oantal wikkels fan fleece-tekkens falt op, mar der is ek ien frieskiste fûn, al komt dy net fan see ôf.

Oanlieding foar de aksje wie dat der plastic ôffal oan de súdkant fan de Postweg bedarre wie dat fan it strân ôf oer it hiele eilân waaid wie. Dêrom is earder ek it sintrale part fan Flylân ôfsocht dêr't skiep weide wurde.