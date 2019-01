Fries om utens yn Grut-Brittannië oer Brexit: "Ik ha in knoop yn de mage"

"It fielt machteloas en moedeloas. Mar de stimming is al in kear útsteld, dat it moat ek mar wêze no. Mar it is ôfwachtsjen. Ik fyn it hielendal neat en snap net wat se úthelje. It hiele folk is der sa ferdield oer, krekt as it Parlemint. Ik fyn it ek sneu foar it lân en ha it noch noait sa ferdield sjoen. It sil oait wol wer ris goedkomme, mar it is net samar wer goed," fertelt Mona Smith-Kramer.

Wat ferwachtet se fan de stimming?

"Ik tink dat premier May ferliest. Dan moat se binnen trije dagen mei in oar plan komme, dat is yn in resinte moasje bepaald. Miskien komt der in moasje fan wantrouwen tsjin de premier en it regear, mar dat tink ik net, want dan moatte der nije ferkiezingen komme en dêr binne de Tories benaud foar."

Moat se ek fuort?

Foar harsels hat de Brexit gjin gefolgen. "Ik bin no sûnt in goed jier ek Britsk boarger, dat ik hoech it lân net út. De Brexit hat dêr wol in rol yn spile, mar ik ha it ek foar myn pensjoen en sikefûns dien. En mocht ik oait in oare baan ha wolle, dan ha ik de dûbelde nasjonaliteit en likefolle kânsen as in Brit." Har dochter is al wol fuortgien, se studearret yn Grins. "De Brexit hat dêr wol in rol yn spile. Sels hoech ik net fuort no."