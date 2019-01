Mei it jild kinne sa'n 900 húshâldens oerstappe op sinne-enerzjy. Neffens it fûns is it tal sinnepanielen yn Fryslân beheind en moat dat hurder groeie, foaral ek om't sinnepanielen yn ús provinsje mear sinne fange yn fergelyk mei de rest fan Nederlân. Solease is ferantwurdlik foar de ynstallaasje, it fersekerjen en it ûnderhâlden fan de panielen.