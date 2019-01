Hoe bliuwt alles berikber as der gjin bussen mear ride?

Provinsjale Steaten wol witte oft minsken ideeën hawwe oft it ferfier ek oars kin. "No rydt der hast troch elk doarp in bus, mar dy binne faak foar in grut diel leech", seit Sjoerd IJdema fan ûndersyksbedriuw Partoer. "Hat it dan sin om sa'n bus ride te litten? It kostet in soad jild." Partoer organisearret yn opdracht fan de provinsje de seis gearkomsten. Nei Harns kinne minsken yn Skingen, Winaam, Minnertsgea, St.-Anne en Marsum har ideeën hearre litte.

De opkomst yn Harns wie net heech, mar dat is net sa gek neffens IJdema. "We hiene it oer in hypotetysk útgongspunt: wat as der gjin bussen mear ride? Foar de minsken is it dus net in hiel urgint probleem." IJdema seit ek dat it net sa slim is dat it net drok wie. "It giet om de kwaliteit fan de ideeën en de fraach oft we dat útwurkje kinne nei in konkreet plan."

Wat wiene de ideeën yn Harns? "Dat gie fan in selsridende auto oant elektryske fytsen of skooters en dielauto's. Dat lêste idee wurdt no fierder útwurke."