It Fryske Gea lit plastik fuorthelje út Noard-Fryslân bûtendyks

Der leit foaral lyts guod yn it floedmerk op de dyk tusken de kwelders en de simmerpolder. En dat moat der wei. Dêrom is moandei besletten om in oannimmer yn te hieren dy't it guod masinaal opromje kin. Neffens distriktshaad Jan Jelle Jongsma fan it Fryske Gea kin it net oars: "Dat lytse guod is folle minder goed te sjen, en it is minder goed op te romjen dus dat sil masinaal barre moatte." En elts stikje plestik kin foar in fûgel as oar bist fataal wêze.

De rommel is benammen oanspield op de kades. "Dêr sille wy mei in trekker en in kraan sjen oft wy it spul oplade kinne op in karre, om it dan nei in depotlokaasje te ferfieren om it dêrnei ôf te fieren nei in ferwurker."

Omdat it ferline jier sa drûch wie, falt der noch goed yn it gebiet te wurkjen. Wannear't de opromaksje krekt úteinset, is noch net bekend.