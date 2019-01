Bewenners fan in pleats by it buorskip Koufurderrige seagen de skooterrider ferwûne lizzen en warskôgen de helptsjinsten. Dy rukten manmachtich út, der waard ek in traumahelikopter ynset. It slachtoffer is mei in ambulânse nei it sikehûs brocht. De plysje docht ûndersyk nei de tadracht fan it ûngelok.