Ljouwerter ûndernimmers posityf oer it nije Cambuur-gebiet

Anceaux wie moandei ien fan de alve ynsprekkers by de ried, dy't oer 14 dagen definityf in beslút nimme sil oer it nije stadion en it gebiet dêromhinne.

Yndividuele ûndernimmers lieten in hiel oar lûd hearre. Sy binne krekt benaud foar in ferskraling fan de binnenstêd, dêr't no al in protte leechstân is.

Ek de wurdfierder fan it inisjatyf 'Overbewinkeling' spruts fan in fersteuring fan de balâns en dat yn in tiid dat it ynkrimpen fan it tal fjouwerkante meters winkelgebiet logysker is as it útwreidzjen dêrfan.