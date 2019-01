Avine Fokkens: "Zo'n vlag benadrukt dat LHBT-mensen anders zijn dan u en ik"

It úthingjen fan de reinbôgeflage is in hjit hangizer wurden nei de ophef om de Nashville-ferklearring hinne. Dat is in dokumint oer it kristlik liuwen, it houlik en seksualiteit, dêr't homoseksualiteit strang yn feroardiele wurdt.

Neffens de VVD is it net nedich om solidariteit middels sa'n flage te toanen. Likegoed sil de partij akkoart gean mei Fryslân as reinbôge-provinsje, as dat út de kolleezje-ûnderhannelings komt. "De reden dat wij hier niet voor zijn, is dat wij vinden dat je met zo'n vlag benadrukt dat LHBT-mensen anders zijn dan u en ik", seit VVD-fraksjefoarsitter Avine Fokkens. "Wij vinden dat die mensen helemaal niet anders zijn."

Nashville-ferklearring

De flage wurdt just bedoeld om solidariteit te toanen mei minsken dy't diskriminearre wurde. Nei de konsternaasje om de Nashville-ferklearring soe it in goed momint wêze om dy flage út te hingjen. "Die verklaring laat zien dat de homo-emancipatie binnen de kerk veel verder is dan wij denken. Als je de reacties binnen de kerk ziet, zoals het hijsen van een regenboogvlag of het weigeren van een predikant die de verklaring ondertekende, is dat heel positief."

"Voor je het weet, word je in een frame gedrukt"

Rûnom yn de provinsje waard der op bestjoersgebouwen de flage útstutsen. De VVD seit dêr op syn eigen manier ynfolling oan te jaan. Net troch it hisen fan in flage, mar troch it feroarjen fan regeljouwing. Dat Fryslân de iennichste provinsje is dy't gjin reinbôge-provinsje is, ropt de suggestje op dat de kwestje hjir gefoelich leit. "Voor je het weet, word je in een frame gedrukt, waar je jezelf helemaal niet in herkent."