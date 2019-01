Bûnscoach Jeroen Otter: "Sjinkie gaat echt met heel grote stappen vooruit"

It wie wol skrikken foar Otter en syn ploech doe't se it nijs foar it earst hearden. "Wij zaten in Dordrecht en de dag voor het EK hoorden wij 's ochtends het nieuws. Daarna heb ik meteen contact met zijn vrouw gehad. De wereld staat dan even stil. Je bent zó in voorbereiding op het kampioenschap en je weet dat Sjinkie niet aanwezig is vanwege een blessure die hij eerder heeft opgelopen, maar dit is van een andere aard."

Fleurich

Nei it sportyf tige suksesfolle EK foar Otter syn ploech, gie Otter moandei by Knegt op besite. "Ik had zijn vrouw aan de telefoon vanochtend en ik vroeg of ik even bij hem langs kon komen", fertelt Otter. "Ik hoorde aan haar stem dat het al een stuk beter met hem ging. De eerste twee dagen was het triest, snikken. Vandaag was het een andere stem, ik fleurde er zelf ook van op."