Twaspjalt yn Weststellingwerf: kieze tusken glêsfezeloanbieders

Kabelnoord út Dokkum rôlet yn gearwurking mei en mei stipe fan de provinsje en gemeenten rap ynternet út. Dat docht it bedriuw oeral ûnder deselde betingsten, lykas as in ûndergrins fan 60 persint oanmeldings.

Ofrûne moanne melde him in nije oanbieder: Glasvezel Buitenaf fan Almelo. Dat is in kommersjele partij dy't al yn sa'n 40 gemeenten glêsfezel yn it bûtengebiet oanlein hat. Earst wie harren ûndergrins 50 persint oanmeldings, mar dy ha se no sels hielendal falle litten, om minsken oer de streek te lûken.

Neffens Rob de Kan, foarsitter fan pleatslik belang Teridzert is de kous dêrmei net ôf, no't it Oeriselse bedriuw de ûndergrins ôfskaft hat. "Waarom mag Kabelnoord niet terugvechten?", seit De Kan.

Drege adressen

It ferskil tusken de twa oanbieders liket te sitten yn de saneamde 'drege adressen': adressen dy't isolearre lizze troch ôfstân of wetter. Kabelnoord docht 100 persint, at se de ûndergrins helje. It Almelose bedriuw sprekt him noch net helder út oer de drege adressen. "Misschien laten we die liggen of komen we er met een apart aanbod", sei in wurdfierder moandei.

Yn de doarpen ûntstean no twa kampen: it iene is bliid mei 'Almelo', want it is wat goedkeaper en it is wis dat it trochgiet. It oare kamp is posityf oer Kabelnoord, dy't alles oanslúte wol.