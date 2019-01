De helptsjinsten binne moandei oan it begjin fan de jûn manmachtich útriden foar in ynsidint by de ôffaloven REC yn Harns. De brânwacht, ambulânsen en plysjes binne oanwêzich. Ek in traumahelikopter is teplak. Wat der krekt oan de hân is, is noch net dúdlik.