Der hat moandei oan it begjin fan de jûn in bedriuwsûngelok west yn de ôffaloven REC yn Harns. Dêr wie in man oan it wurk op in steiger, dy't fallen is nei't der betonbrokken op de steiger foelen. Hy hat syn skonk brutsen en is nei it sikehûs yn Grins ta brocht.