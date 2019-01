Sels de marine staakt syktocht nei konteners fanwege min waar

De MSC Zoe hat begjin dit jier 291 konteners ferlern op see boppe de Waadeilannen. Fan tsientallen konteners is de lokaasje noch altyd net bekend. Saakkundigen meitsje har soargen oer de gefolgen foar de natuer. De Waadsee is in Wrâlderfgoedgebiet.

Sonar

Definsje stjoert de Zr. Ms. Vlaardingen en de Zr. Ms. Luymes nei it gebiet dêr't de konteners lizze. Beide skippen ha sonar oan board. De Zr. Ms. Vlaardingen is in minejager fan 50 meter lang. Neffens Definsje kin it skip ûnder wetter hast alle objekten opspoare.

De Zr. Ms. Luymes is 75 meter lang, en in saneamd 'hydrografisch opnemingsvaartuig'. Dat betsjut dat it brûkt wurdt om de seeboaiem yn kaart te bringen.