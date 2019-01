LGBT-film fan Tytsjerkster skoalfamke is razend populêr

De film giet oer Lucy, dy't fereale wurdt op it famke Grace. Lucy har mem is it dêr hielendal net mei iens. "It filmke fertelt in ferhaal oer in famke dat net hielendal feilich is yn har omjouwing", seit Douma. "It is net feilich om harsels te wêzen."

Oan de ein fan de film stelt Douma de fraach: What's your story? Dêrmei krijt se in soad ferhalen fan minsken út de LGBT-mienskip, mei wa't it net sa goed giet. "In hiel protte minsken fertelle wat sy meimakke hawwe."