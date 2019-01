Berging konteners wer útsteld: weagen bliuwe te heech

Rykswettersteat woe ôfrûne freed begjinne mei de berging, mar fanwege de minne waarsomstannichheden is dat al ferskate kearen útsteld. De feiligens giet foar de fluchheid, seit Rykswettersteat.

Konteners yn see

Der lizze noch mear as 250 konteners op see. Guon dêrfan lizze sa djip dat it dreech is om by te kommen. Twa wike lyn foelen hast 300 konteners fan it frachtskip MSC Zoe ôf, boppe de Waadeilannen.

De hiele bergingsoperaasje sil nei alle gedachten moannen duorje. Fan tsientallen konteners is de lokaasje noch net bekend. Definsje helpt mei om se te sykjen.