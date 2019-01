Trije ONS Snits-ikoanen nimme nei dit seizoen ôfskied

Ale de Boer, Klaas de Vries en Curty Gonzales nimme nei dit seizoen ôfskied by ONS Snits. Dat hat it trijetal witte litten oan de kluplieding fan de treddedifyzjonist. Ek Samir Merraki sil nei de simmer net mear yn it shirt fan de Snitsers te bewûnderjen wêze.