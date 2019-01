Vincent Prins fan Heel Holland Bakt: "Het was heel leuk om mee te maken"

Mei noch seis bakkers yn de tinte wie wintersport it tema. De opdrachten wienen: meitsje in klassike Mont Blanctaart mei kastanjes en seis spegelgebakjes. As spektakelstik moasten de kandidaten in echte wite wintertaart meitsje.

Sjuerylid Janny sei dat er wol echt bakke kin, mar it oare sjuerylid Robèrt fûn dat er wol wat kreazer wurkje moast en dat er ek wol wat better planne koe.

Hoe giet it no mei dy?

"Het gaat hartstikke goed met me hoor. Ik had het wel zien aankomen, het was geen verrassing. Het commentaar dat ze hadden, klopt wel. In eerdere uitzendingen was ook al gebleken dat de afwerking mijn zwakke punt is, daar zijn anderen beter in."

"Ik ben nu vooral aan het bijkomen van de vele verzoekjes. Ik word een beetje geleefd. Ik heb lieve berichtjes gekregen. Ze vonden het leuk om op televisie te zien en willen me steunen Het was heel leuk om mee te maken, het was mijn eerste keer op televisie."

Mei watfoar gefoel stiest yn de tinte?

"Als je thuis bakt, gaat het precies zoals je wilt. Als er iets misgaat, kun je het repareren. In de tent heb je te maken met tijdsdruk. Dan wil je iets in de oven zetten en dan staat er net een cameraman voor. Maar zo werkt televisie, het moet worden opgenomen. Het moet leuk zijn om naar te kijken, andere factoren spelen een rol. De oven werkt ook anders dan thuis bijvoorbeeld. Ik begrijp het volkomen dat het juist leuk is om een vraag te stellen aan een kandidaat als er iets misgaat, dan zit die in de emotie."

Hast noch kontakt mei de oare kandidaten?

"Jazeker! Het is een leuke groep en we zijn vrienden geworden."

Hoe sjochst werom op dyn bakaventoer?

"Ik heb veel ervaring opgedaan, en tips gekregen op bakgebied. En ik heb ervaring opgedaan op televisiegebied, dat was leuk om mee te maken."

En wat silst no?

"Ik bak nog altijd graag, maar wel minder dan in de voorbereiding voor het programma. En ik bak niet meer in een thema. Ik doe nu wat ik lekker vind, voor een verjaardag van een familielid. Het blijft een hobby denk ik. Al lijkt een baan in de horecawereld me misschien leuk met mijn financiële achtergrond. Ik ga eerst mijn studie afmaken."