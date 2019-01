Muzyk fan iepenloftspul 'Myn Skip' noch ien kear yn reprize

Big Band Friesland en it duo Ella & Her man sille op 27 jannewaris yn De Harmonie noch ien kear de muzyk fan 'Myn Skip' spylje. De foarstelling is in iepenloftspûl oer skûtsjesilen dat yn 2018 spile waard yn Earnewâld. It stik wûn yn desimber de Friese Anjer.