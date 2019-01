Geitehâlder Doetie Trinks: "Krityk op geiteboeren fernuveret my net"

Hoe grutter, hoe better

De geitehâlder út Jobbegea pleitet dan ek foar lytsskalige bedriuwen. "Ik tink dat ik mei myn 55 bisten better draai as grutte bedriuwen. Hoe grutter, hoe better giet yn dit gefal net op." De trend dat boeren mei kij oerstappe nei geiten fynt se dan ek gjin goeie ûntwikkeling. "Sa ûntsteane der noch mear grutskalige geitehâlders. Ik fyn dat de provinsje Fryslân dêr kritysk nei sjen moat."

Net sa mekkerje

Ek foar de konsumint hat Trinks in dúdlik boadskip. Sy moatte net sa mekkerje oer de priis fan iten. "Wy moatte net sa benaud wêze om jild út te jaan foar ús iten", fynt se. "In lekker produkt is goed foar dyn sûnens, mar ek it is ek genietsjen. Der moat in oare mindset komme. We moatte mear lokaal keapje en witte wêr't ús produkten weikomme."