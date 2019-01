Partij voor het Noorden wol brekke mei Onafhankelijke Senaats Fractie

Belangrykste reden foar de breuk is de stimming oer de Mijnbouwwet yn de Earste Keamer. De OSF-senator stimde foar, ek al wie út Grinslân wei de input jûn om dat net te dwaan.

Dat fernuvere it bestjoer fan de partij. "Juist in onze provincie Groningen, waar dit tot zulke catastrofale problemen leidt, kan de Partij voor het Noorden hier politiek niet achter staan', wederom laat Den Haag ons in de steek", skriuwt foarsitter Mariska Sloot

It bestjoer fynt dat de Partij voor het Noorden troch dy stimming gjin leauweardige politike relaasje mear mei de OSF hat.

De leden fan de Partij voor het Noorden stimme 24 jannewaris oer dit foarstel.