FNP'er Ten Hoeve: "Wiziging Mynbouwet is in nije stap om problemen op te lossen"

It sentimint leit yn Grinslân lykwols hiel oars. Neffens Ten Hoeve is him net ferteld dat hy tsjin stimme moast. "Ik wie frij posityf oer dy wet. Ik ha sein dat ik yn in oantal opsichten fyn dat dizze wetjouwing foarútgong is", ferfolget er. "Dêr hawwe se ynhâldlik eins net op reagearre. It iennichste ynhâldlike argumint wie dat se bang wiene dat de NAM net mear oanspraaklik wêze soe. De minister hat just útdruklik fêstlein dat de NAM folslein oanspraaklik bliuwt."

Kandidaat-senator

Ald-boargemaster Gerben Gerbrandy is op de ledegearkomste fan de FNP keazen as kandidaat-senator foar de FNP yn de Earste Keamer. Hy sil de striid oangean moatte mei oare kandidaten.