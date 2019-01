De bestjoerder koe de bocht by it spoar oan de Oostergowei net helje. Hy ried lâns de stoeprâne, rekke dêrby in ferkearsboerd en belâne úteinlik yn de sleat. Ien fan de ynsittenden hie wol lêst fan 'e rêch, mar woe him net behannelje litte.