Kooi Security klear foar nije wet kameratafersjoch

Ferskerpe wetjouwing op it mêd fan privacy soarge der foar dat Kooi Security de ôfrûne tiid it nedige oanpasse moast binnen it bedriuw. "Wy binne tsjintwurdich in folslein sertifisearre alarmsentrale", fertelt direkteur Pieter Kooi. "Dat is nedich fanwegen de ferskerpte ynformaasjebefeiliging." Ek de eigen meiwurkers wurde fan tefoaren goed scand, foardat se binnenkomme.

Tapaslik plak

Kooi Security hat syn kantoar yn it gebou oan de Zonnedauw yn Drachten, dêr't earder de Nederlandse Bank syn jild bewarre. Yn it kantoar sân meter ûnder de grûn steane ferskate byldskermen, dêr't de kamerabylden 24 oeren deis besjoen wurde. "Dit gebou lient him prachtich foar ús aktiviteit", laket Kooi.