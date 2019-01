Fergetten Joadske wurkkampen fertelle harren ferhalen

De kampen Ybenheer en Oranje krije in rolstoeltagongklik paad. Ynformaasjebuorden sille minsken it ferhaal fertelle fan de kampen, dy't it begjin wiene fan de Joadeferfolging yn Nederlân. De fiif Fryske kampen binne yn oktober 1942, krekt as de 45 oare Nederlânske kampen, leechhelle en ek de famyljes waarden thús oppakt. It Dútske systeem wie klear foar de deportaasje en it útmoardzjen fan de Nederlânske Joaden. Mar in hanstjefol Joaden hat de oarloch oerlibbe.