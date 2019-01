Matthew Steenvoorden: "Goed gespeeld, maar teleurstellende gelijkmaker"

Dat wylst Cambuur yn de slotfaze fan de wedstriid in skoft mei 3-2 foar stie. "We hebben daarna eigenlijk niets weggegeven en we speelden goed. Dan is het teleurstellend dat een paar minuten voor tijd nog de 3-3 valt. Je wilt natuurlijk de drie punten hebben na zo'n wedstrijd."

"Knullige gelijkmaker"

Trainer René Hake fûn it bysûnder spitich dat syn ploech yn de lêste minuten de winst noch út hannen joech. "Als je er drie scoort, moet dat normaliter genoeg zijn. We hebben zeker kansen gehad, maar we laten het na om de wedstrijd in het slot te gooien. Dan is het wel heel knullig om te zien hoe dan nog de gelijkmaker valt."