Nederlânske manlju winne sulver: "Foar Sjinkie"

De Nederlânske shorttrackmanlju, mei Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat, Dennis Visser en Jasper Brunsmann, moasten harren sneintemiddei yn Dordrecht tefreden stelle mei in sulveren medalje. Yn de ôflossingsfinale op it EK shorttrack waard it tige spannend, mar bleau Hongarije de Nederlânske riders mei in lyts ferskil foar.