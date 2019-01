Suzanne Schulting fan De Tynje is sneintemiddei yn Dordrecht Europeesk kampioene shorttrack wurden. Yn de superfinale oer 3000 meter wûn Schulting oppermachtich. It kaam noch oan op dy lêste finale; yn de heale finale op de 1000 meter waard Schulting diskwalifisearre en krige se dêrtroch gjin punten foar it klassemint. Gau mear.