Daan Breeuwsma fan Akkrum hat sneintemiddei yn de A-finale op de 1000 meter in straf krigen. Op it EK shorttrack yn Dordrecht makke Breeuwsma neffens de sjuery in flater tsjinoer de Frânsman Thibaut Fauconnet.

Breeuwsma krige noch wol inkelde punten foar it klassemint, mar it wie net genôch om meidwaan te kinnen oan de superfinale. It yndividuele toernoai foar Breeuwsma sit der sadwaande op.